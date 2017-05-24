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В Госдуме уточнили, каких приложений коснется "закон об идентификации"
Законопроект об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона будет касаться всех приложений для общения, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, один из авторов проекта Александр Ющенко.
В среду ряд депутатов нижней палаты парламента внесли в Госдуму законопроект, прописывающий обязанности мессенджеров. В частности, они должны будут осуществлять идентификацию своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при не соблюдении этого условия.
"На все, на все мессенджеры, которые действуют у нас. Сейчас эта область вообще никак не контролируется, хотя через них тоже идет распространение информации", — заявил Ющенко РИА Новости.
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