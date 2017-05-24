Законопроект об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона будет касаться всех приложений для общения, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, один из авторов проекта Александр Ющенко.

В среду ряд депутатов нижней палаты парламента внесли в Госдуму законопроект, прописывающий обязанности мессенджеров. В частности, они должны будут осуществлять идентификацию своих пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при не соблюдении этого условия.

"На все, на все мессенджеры, которые действуют у нас. Сейчас эта область вообще никак не контролируется, хотя через них тоже идет распространение информации", — заявил Ющенко РИА Новости.

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