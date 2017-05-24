Пхеньян заявил, что США пытаются помешать сотрудничеству КНДР и России

США пытаются помешать экономическому сотрудничеству между Россией и КНДР, выдвигая "ложные обвинения" после запуска паромного сообщения между портами Владивосток и Раджин, такое заявление представителя МИД Северной Кореи разместило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении говорится, что "США с помощью своих приспешников пытаются прервать экономическое сотрудничество между Северной Кореей и Россией и задушить КНДР экономически". Представитель МИД добавил, что начало регулярного паромного сообщения является "обычным экономическим сотрудничеством между двумя странами".

На прошлой неделе между портами Владивосток и Раджин начал курсировать паром "Мангёнбон", что было неоднозначно воспринято в Японии, заход в порты которой парому запрещен в условиях международных санкций против КНДР в ответ на ракетные пуски и проведение ядерных испытаний. Ранее пассажирские суда не ходили между КНДР и России. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса.

Паром "Мангёнбон" до 2006 года заходил в японский порт Ниигата, однако затем японское правительство запретило ему заходить в страну — после того как Северная Корея произвела пуски баллистических ракет средней и большой дальности. В Японии открытие сообщения было воспринято как знак укрепления экономических связей между России и КНДР, несмотря на продвижение Северной Кореей ее ядерной и ракетной программ.

В первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня (Китай). Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги. Представитель перевозчика рассказал, что уже есть договоренность с китайскими туристическими компаниями о привлечении туристов из Китая. Также планируется перевозить российских туристов в Раджин.