Путин выразил соболезнования в связи с терактом на Филиппинах

Российский президент Владимир Путин выразил филиппинскому коллеге Родриго Дутерте соболезнования в связи с гибелью людей в теракте на Филиппинах. Он заявил, что рассчитывает, что конфликт будет разрешён как можно быстрее и с минимальными потерями.

Дутерте заявил Путину, что должен экстренно вернуться на Филиппины Вечером во вторник стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство" * группировкой. Дутерте заявил в начале встречи с Путиным, что должен вернуться на Филиппины.

"Я хочу в начале нашей беседы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в вашей стране, которая произошла вследствие террористической атаки. Я и мои коллеги с полным пониманием относимся к тому, что вы возвращаетесь срочно на родину. Хочу выразить надежду на то, что конфликт, о котором вы сейчас сказали, будет как можно быстрее урегулирован с наименьшими потерями", — сказал Путин в начале встречи с президентом Филиппин.

* Террористическая организация, запрещенная в России.