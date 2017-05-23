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Дутерте прерывает визит в Россию
Переговоры Владимира Путина с главой Филиппин Родриго Дутерте перенесены на 23 мая. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее встреча двух лидеров была запланирована на 25 мая. Изначально предполагалось, что визит Дутерте в России продлится с 23 по 28 мая. Однако филиппинский лидер прервет свой визит и улетит в Манилу сегодня в 22 часа по московскому времени, сообщает Life.ru.
23 мая Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао. В регионе идут бои между военнослужащими и террористами, связанными с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». Самые ожесточенные столкновения происходят в городе Марави, где военные заблокировали квартиру с 15 боевиками группировки «Мауте». Среди них, предположительно, находится лидер другой террористической группировки «Абу Сайяф» Иснилон Хапилон, присягнувший на верность ИГ.
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