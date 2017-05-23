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Шрёдер: такую страну, как Россия, нельзя изолировать — и Берлину пора бы это понять
Как Германия, так и Российская Федерация заинтересованы в экономическом сотрудничестве, заявил в интервью немецкому журналу Cicero экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Немецкий политик выразил надежду, что после парламентских выборов в бундестаг Берлин «образумится» и перестанет изолировать Россию — «важнейшего соседа Евросоюза и члена Совета Безопасности ООН».
Россия не вернёт Крым, заявил в интервью немецкому журналу Cicero бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. «Пора посмотреть правде в глаза, нравится она вам или нет».
Кроме того, Шрёдер призвал к «постепенной отмене санкций» против Москвы. По его словам, как Германия, так и Россия заинтересованы в экономическом сотрудничестве. «Мы понимаем, что нам нужен российский рынок и российские ресурсы. И русские понимают, что им нужно ноу-хау немецкой экономики», — подчеркнул экс-глава правительства ФРГ.
Немецкий политик выразил надежду, что после парламентских выборов в бундестаг Берлин «образумится». «Россия — важнейший сосед Евросоюза и член Совета Безопасности ООН. Такую страну нельзя изолировать подобным образом», — констатировал Шрёдер.
Когда речь зашла о нынешнем канцлере ФРГ Ангеле Меркель, бывший глава правительства Германии предложил ограничить время пребывания федерального канцлера в должности до двух сроков. «С годами у того, кто занимает этот пост, вырабатывается иммунитет к критике. Это плохо. Поэтому я считаю, что 8—10 лет в должности канцлера вполне достаточно», — отметил немецкий политик.
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