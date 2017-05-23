Захарова: у россиян в генетическом коде записано тотальное неприятие войны

Соответствующее заявление дипломат сделала в прямом эфире на Kp.ru

«Возьмите даже такой пример. У них (в странах Запада. — RT) в семьях по наследству передаются веера, а у нас — награды. Мы выросли на памятниках. У нас в генетическом коде записано тотальное неприятие войны. Какие же из нас «агрессоры»?» — отметила она.