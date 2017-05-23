Лавров предупредил об угрозе государственности Македонии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Давором Иво Стиэром заявил, что действия некоторых македонских оппозиционеров при поддержке извне создали угрозу государственности в этой стране. «Действия некоторых оппозиционеров при поддержке извне создали угрозу македонской государственности», – передает ТАСС слова Лаврова.

Во вторник в Кремле анонсировали встречу главы российского государства Владимира Путина с президентом Македонии Георге Ивановым.

В конце апреля российский МИД призвал прекратить внешнее давление на Македонию, политические силы этой страны должны сами определить дальнейшее развитие страны.