Далее:
Главное сейчас
Деловая газета «Взгляд»

Лавров предупредил об угрозе государственности Македонии

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото:
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Давором Иво Стиэром заявил, что действия некоторых македонских оппозиционеров при поддержке извне создали угрозу государственности в этой стране. «Действия некоторых оппозиционеров при поддержке извне создали угрозу македонской государственности», – передает ТАСС слова Лаврова.
Во вторник в Кремле анонсировали встречу главы российского государства Владимира Путина с президентом Македонии Георге Ивановым.
В конце апреля российский МИД призвал прекратить внешнее давление на Македонию, политические силы этой страны должны сами определить дальнейшее развитие страны.
Македония Политика
ИТАР-ТАСС
МИД
Владимир Путин Сергей Лавров
Оставить комментарий

Деловая газета "Взгляд": последние новости