Путин об обысках у Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре»: «Да дураки»

В ходе награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо в защиту режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и обсудил с ним сложившуюся ситуацию, [сообщает ](https://www.kommersant.ru/doc/3306249)«Коммерсант».

В ответ на восклицание Миронова «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!» президент ответил: «Да дураки».

Как отмечает корреспондент издания, Миронов попросил об объективном расследовании, «без экстраординарных методов».

Обыски по делу о хищении бюджетных средств в «Гоголь-центре» и по месту жительства Серебренникова прошли 23 мая.