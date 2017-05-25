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Путин об обысках у Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре»: «Да дураки»
В ходе награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо в защиту режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и обсудил с ним сложившуюся ситуацию, [сообщает ](https://www.kommersant.ru/doc/3306249)«Коммерсант».
В ответ на восклицание Миронова «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!» президент ответил: «Да дураки».
Как отмечает корреспондент издания, Миронов попросил об объективном расследовании, «без экстраординарных методов».
Обыски по делу о хищении бюджетных средств в «Гоголь-центре» и по месту жительства Серебренникова прошли 23 мая.
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