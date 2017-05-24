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Совбезы России и Филиппин договорились о сотрудничестве
Аппарат Совета безопасности России и Совет национальной безопасности Филиппин подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Меморандум был подписан 23 мая в рамках восьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Документ предусматривает продолжение консультаций между Россией и Филиппинами по вопросам безопасности, а также сотрудничество в сфере международной информационной безопасности.
Кроме того он предполагает сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, экономическими и транснациональными преступлениями.
Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его стране необходимо современное вооружение для борьбы с террористами "Исламского государства" (ИГ).
"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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