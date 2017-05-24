Совбезы России и Филиппин договорились о сотрудничестве

Аппарат Совета безопасности России и Совет национальной безопасности Филиппин подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Меморандум был подписан 23 мая в рамках восьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Документ предусматривает продолжение консультаций между Россией и Филиппинами по вопросам безопасности, а также сотрудничество в сфере международной информационной безопасности.

Кроме того он предполагает сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, экономическими и транснациональными преступлениями.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.