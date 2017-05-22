Россиян могут начать штрафовать за нарушение тишины в ночное время

Госдуму внесли законопроект, предполагающий серьезные штрафы за нарушение тишины в ночное время суток. Как следует из документа, максимальная сумма наказания за соответствующие нарушения может составить 100 тысяч рублей.

С такой инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР . Как пояснил заместитель руководителя партии Ярослав Нилов , речь идет, прежде всего, о времени с 22:00 до 6:00.

По его словам, законопроект предполагает штрафы за нарушение тишины, в том числе – проведение ремонтных и строительных работ – в ночное время в жилых домах, гостиницах, общежитиях, а также объектах социального назначения и на территориях жилых зон.

Исключение могут составить работы, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий или иных ЧС, а также работы, связанные с обеспечением безопасности граждан. Кроме того, наказание не предусматривается за нарушение тишины действиями, связанными с совершением религиозных обрядов и культурно-массовых мероприятий, не противоречащих российскому законодательству.

Документ предусматривает штрафы в размере 1 – 2 тысяч рублей для физических лиц, 10 – 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 – 100 тысяч рублей для юрлиц.

Напомним, ранее сообщалось о введении штрафов за приготовление шашлыков на даче.