В Госдуме прокомментировали отправку Киевом танков Т-80 на Донбасс

Вместо "голубей мира" Украина отправляет на Донбасс "ястребов войны", так зампред комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от крымского региона, Руслан Бальбек прокомментировал решение Киева об отправке новых танков Т-80 в зону гражданского конфликта.

Ранее президент Украины Петр Порошенко , сообщил, что отправляет своим военным в Донбассе партию модернизированных танков Т-80.

"Вместо "голубей мира" украинский президент отправляет на Донбасс "ястребов войны". Публичное хвастовство об отправке модернизированных танков Т-80 в зону гражданского военного конфликта означает, что при слове "оружие и жертвы" у украинского президента теплеет на душе", — заявил Бальбек РИА Новости

По словам депутата, танки Т-80 — грозное оружие в руках специалистов, "а значит, украинская власть надеется раздавить сопротивление ополчения массированным ударом бронетехники".

"Очень жаль, что гордость советского танкостроения послужила не для защиты Отечества, а для расстрела мирных жителей и идеологических противников", — добавил депутат Госдумы от крымского региона.