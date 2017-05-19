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Путин обсудил с Совбезом новый удар коалиции США в Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии с учётом нового удара коалиции во главе с США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Участники обсудили сирийскую тему с акцентом на состоявшемся накануне очередном ударе американцев по сирийской территории. Отмечалось, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее коалиция во главе с США подтвердила факт нанесения удара по колонне проправительственных сил в Сирии.
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