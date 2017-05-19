Американские правозащитники увидели в Крыму разительные перемены

Члены американских правозащитных организаций, находящиеся в Крыму с визитом народной дипломатии, увидели в республике разительные перемены, произошедшие за последние три года. Об этом рассказала глава делегации, президент американского Центра гражданских инициатив Шэрон Тэннисон.

В 2014 году, по мнению американки, полуостров напоминал Россию 90-х годов. Но уже через год картина изменилась.

- Я увидела совсем другой Крым: новые дороги, новые объекты. Картина стала совсем иной, - сказала Тэннисон. - Вы развиваетесь очень быстро.

Правозащитница из США считает, что у Крыма большие перспективы, и он будет динамично расти.

- После отмены санкций вы не будете знать, куда девать людей. И это будут не только российские туристы, - считает Шэрон Тэннисон. - Здесь очень перспективный рынок недвижимости.

Кимберли Вайхель, впервые приехавшую в Крым, поразила красота полуострова, от которой захватывает дух. Главное, на что она обратила внимание, приехав сюда, - это гостеприимство и радушие крымчан.

- Это однозначно будет первым, чем я поделюсь со своими знакомыми и журналистами по возвращении в США, - говорит Кимберли Вайхель. - Когда я рассказывала, что собираюсь поехать в Россию, в Крым, интерес к моей поездке у моих друзей и знакомых был огромен. Они с нетерпением ждут моего возвращения и рассказа о моих впечатлениях.

Члены американской делегации уже побывали в Крымском федеральном университете, встретились с руководством Симферополя, посетили международный детский центр "Артек", у них также запланирована поездка в Севастополь и по другим местам полуострова.