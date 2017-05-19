Глава делегации США в Крыму спрогнозировал смягчение санкций против региона

РИА Новости Американские власти в течение года пойдут на смягчение антироссийских санкций по Крыму. С таким прогнозом выступила президент Центра гражданских инициатив США Шэрон Теннисон. Ее слова передает

«Ситуация меняется, и я думаю, что изменения эти будут не в долгосрочной перспективе, а, скорее всего, произойдут в ближайшем будущем. И здесь я говорю о сроках в шесть месяцев, в 12 месяцев. Это то, что я вижу, анализируя информацию, которую получаю с американских и европейских источников», — заявила Теннисон.

Свое заявление Теннисон сделала в ходе пресс-конференции в Крыму. Руководитель центра также отметила привлекательность региона с точки зрения туризма и недвижимости. Теннисон предсказала поток туристов на полуостров после отмены санкций.