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Пушков предупредил о подготовке импичмента Трампа
Противники президента США Дональда Трампа в политическом истеблишменте готовят импичмент американскому лидеру, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Демократы в США не сумели завалить Трампа по время выборов — теперь готовятся свалить его через импичмент под надуманными предлогами», — написал Пушков в Twitter.
Опрос компании Public Policy Polling (PPP), проведенный 30-31 января 2017 года, показал, что 40% избирателей в США выступили за импичмент Трампа спустя две недели с начала его президентского мандата. Против импичмента высказались 48% респондентов. 12% опрошенных воздержались. Неделей ранее за импичмент Трампа выступали 35% респондентов. Опрос PPP проводился среди 725 зарегистрированных избирателей с помощью онлайн-интервью.
Рейтинг одобрения действий Трампа на президентском посту за первые 100 дней стал самым низким с 1945 года, показал опрос Langer Research Associates для телеканала ABC и газеты Washington Post. По результатам опроса, результаты которого были опубликованы 23 апреля, действия Трампа-президента одобряют 42% респондентов, 53% — нет. Эти результаты значительно ниже, чему у предыдущих лидеров США. Так, рейтинг одобрения Барака Обамы составлял 69%. При этом 94% избирателей, отдавших свой голос за Трампа, продолжают одобрять его действия на президентском посту.
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