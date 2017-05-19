Пушков предупредил о подготовке импичмента Трампа

«Демократы в США не сумели завалить Трампа по время выборов — теперь готовятся свалить его через импичмент под надуманными предлогами», — написал Пушков в Twitter.

Опрос компании Public Policy Polling (PPP), проведенный 30-31 января 2017 года, показал, что 40% избирателей в США выступили за импичмент Трампа спустя две недели с начала его президентского мандата. Против импичмента высказались 48% респондентов. 12% опрошенных воздержались. Неделей ранее за импичмент Трампа выступали 35% респондентов. Опрос PPP проводился среди 725 зарегистрированных избирателей с помощью онлайн-интервью.