МИД РФ: Киев запретил соцсети из РФ, чтобы блокировать альтернативные источники данных

«Никто не скрывает, для чего он (этот шаг – прим. Рамблер) был сделан - для того чтобы блокировать максимально возможное количество альтернативных источников информации. Курс даже не на цензуру, а на прямое нарушение принятых на себя обязательств по свободе слова, был взят сразу же после антиконституционного переворота в 2014 году», - заявила Захарова.

Захарова подчеркнула, что блокировка интернет-ресурсов была осуществлена сразу после проведения международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Действия украинских властей представитель МИД РФ назвала «подлыми», так как «Киев в очередной раз Европу обманул, собрав все плоды одобрения европейских стран». Кроме того, Захарова обратила внимание и на запрет на ношение георгиевской ленты на Украине. По мнению представителя ведомства, у нынешних украинских властей «нет планов по воссоединению людей в собственной стране».