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МИД РФ: Киев запретил соцсети из РФ, чтобы блокировать альтернативные источники данных
Украинские власти пытаются заблокировать альтернативные источники информации. Такое мнение озвучила Мария Захарова, комментируя запрет российских социальных сетей на Украине. Слова официального представителя министерства иностранных дел России передает ТАСС.
«Никто не скрывает, для чего он (этот шаг – прим. Рамблер) был сделан - для того чтобы блокировать максимально возможное количество альтернативных источников информации. Курс даже не на цензуру, а на прямое нарушение принятых на себя обязательств по свободе слова, был взят сразу же после антиконституционного переворота в 2014 году», - заявила Захарова.
Захарова подчеркнула, что блокировка интернет-ресурсов была осуществлена сразу после проведения международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Действия украинских властей представитель МИД РФ назвала «подлыми», так как «Киев в очередной раз Европу обманул, собрав все плоды одобрения европейских стран». Кроме того, Захарова обратила внимание и на запрет на ношение георгиевской ленты на Украине. По мнению представителя ведомства, у нынешних украинских властей «нет планов по воссоединению людей в собственной стране».
16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций в отношении физических и юридических лиц России. Среди прочего, документ предполагает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» и ресурсов Mail.ru на Украине. В этот же день Верховная рада запретила ношение георгиевской ленты. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 190 долларов и арестовывать на срок до 15 суток. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Донецкой и Луганской областей отказались признать государственный переворот в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.
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