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Лавров прокомментировал сообщения о «секретах» от Трампа советской шуткой
Сергей Лавров заявил, что американские СМИ работают по «распространенному в Советском Союзе» принципу. Слова министра иностранных дел России передает ТАСС.
«Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета «Правда», в которой нет известий, и есть газета «Известия», в которой нет правды». Правда создается впечатление, что многие американские СМИ работают именно в этом ключе», — заявил Лавров.
Свое заявление Лавров сделал на пресс-конференции с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом. Глава МИД РФ советской шуткой прокомментировал сообщения в прессе США о том, что американский президент Дональд Трамп передал ему во время переговоров секретную информацию, которая «подвергла риску критически важный источник разведывательной информации» по запрещенной в России группировки «Исламское государство». Президент России Владимир Путин данные публикации назвал политической шизофренией. Встреча Лаврова и Трампа состоялась в Белом доме 10 мая.
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