Житель Новороссийска получил ценный подарок от Путина

В Новороссийске старший прапорщик запаса, бывший старшина роты ВДВ Дмитрий Котенко получил ценный подарок – портрет президента России Владимира Путина с личным автографом. Стоит отметить, что ранее россиянин попросил об этом подарке на официальном сайте главы государства.

Как передает "Комсомольская правда", Котенко не ожидал, что власти откликнутся на его просьбу. Однако вскоре ему позвонили из городской администрации и заявили, что подарок вручит заместитель мэра.

Примечателен тот факт, что в связи с просьбой гражданина в мэрию Новороссийска пришло специальное поручение – вручить Котенко портрет президента Путина. В итоге уже 17 мая замглавы города Надежда Галкина передала россиянину подарок в торжественной обстановке.