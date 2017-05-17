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"Зачем?": российские академики ответили на решение Порошенко
Власти Украины ввели санкции против бывшего руководителя Российской академии наук (РАН) Владимира Фортова. В черный список также вошли 14 российских академиков. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
В РАН заявили, что не понимают, с чем могут быть связаны ограничительные меры, наложенные на них Украиной. По словам исполняющего обязанности главы РАН Валерия Козлова, сотрудники Академии дистанцируются от политики и посвящают себя научным работам. Глава РАН отказался вводить ответные меры, заявив, что в Академии открыты к сотрудничеству с украинскими специалистами. "В Российской академии наук занимаются научными исследованиями, а не политикой. И потому прискорбно, что в братской стране 15 крупных ученых, академиков РАН попали в эти санкционные списки, лишились наград. Мы это не понимаем и не принимаем. Зачем?" - удивился Козлов.
Въезд на территорию Украины на один год был запрещен академикам Сергею Глазьеву, Людмиле Беспаловой, Юрию Лачуге, Валерию Кирюшину, Владимиру Захаренко, Борису Рунову, Виктору Пивоварову, Владимиру Надикте, Михаилу Соколову и Сергею Санину. Академиков Виктора Шевелуху, Виктора Сычева, Юрия Спиридонова и Виктора Драгавцева в дополнение к запрету на въезд лишили государственных наград Украины и соответствующих льгот. 16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций в отношении физических и юридических лиц России. Среди прочего, документ предполагает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» и ресурсов Mail.ru на Украине. В МИД РФ решение Порошенко связали с «малейшими опасениями инакомыслия в стране». В министерстве добавили, что Украина движется к построению авторитарного общества.
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