«Зачем?»: российские академики ответили на решение Порошенко

В РАН заявили, что не понимают, с чем могут быть связаны ограничительные меры, наложенные на них Украиной. По словам исполняющего обязанности главы РАН Валерия Козлова, сотрудники Академии дистанцируются от политики и посвящают себя научным работам. Глава РАН отказался вводить ответные меры, заявив, что в Академии открыты к сотрудничеству с украинскими специалистами. "В Российской академии наук занимаются научными исследованиями, а не политикой. И потому прискорбно, что в братской стране 15 крупных ученых, академиков РАН попали в эти санкционные списки, лишились наград. Мы это не понимаем и не принимаем. Зачем?" - удивился Козлов.