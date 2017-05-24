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Экс-советник Трампа выразил готовность выступить перед спецкомитетом палаты представителей
Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа — Картер Пейдж заявил о своей готовности выступить перед спецкомитетом палаты представителей по разведке.
Как сообщает Fox News, он написал письмо, в котором заявил, что даст показания по поводу якобы имевших место связей между советниками Трампа и российскими представителями 6 июня.
При этом он выдвинул одно требованием. Он заявил, что настаивает на том, чтобы слушания были открытыми.
Ранее американский сенатор Джон Маккейн призвал Трампа покаяться в сговоре с Россией в ходе предвыборной кампании, если таковой был.
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