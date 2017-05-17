Трамп рассказал Лаврову о планах ДАИШ взорвать пассажирский самолет

Информацию о планах боевиков Соединенным Штатам передал Израиль, который внедрил своего агента в ряды ДАИШ. Согласно полученным данным, экстремисты планировали использовать спрятанную в корпусе ноутбука бомбу. Ее трудно обнаружить при досмотре в аэропорту.

Журналисты ABC заявили, что Трамп разгласил конфиденциальную информацию и теперь жизни шпиона грозит опасность. Между тем, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что американский лидер не допустил никаких нарушений. Полученная Лавровым информация поможет борьбе с терроризмом, передает ТАСС