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ФСБ дали право на изъятие земель
Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила право изымать земельные участки и дома. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению, собственность может быть изъята для государственных нужд. Разрешение на изъятие земель ФСБ запросила в 2016 году. Просьбу в ведомстве объяснили необходимостью создавать запретные зоны для обеспечения безопасности страны. В феврале 2017 года право изымать земли для госнужд получило Росимущество.
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