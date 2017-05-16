СМИ: В Киеве рядом с монументом Родина-мать поставят мемориал «Агрессия России»

На Печерских холмах на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне поставят мемориальный комплекс воинам АТО под названием «Агрессия России». Об этом сообщил главный художник музея Анатолий Гайдамака.

«Это будет не просто мемориал, а целый мемориальный комплекс под названием «Агрессия России». Название это утверждённое, но пока рабочее», — цитирует художника интернет-издание «Вести».

По его словам, мемориал, вероятно, будет находиться на территории возле Верхних московских ворот старой Печерской крепости, которые расположены неподалёку от скульптуры Родина-мать.

Гайдамака пояснил, что мемориал не подразумевает создание массивных скульптур и громоздкой архитектуры.

«Не будет мемориала в общепринятом понятии о памятниках. Никаких постаментов с фигурами, падающими ранеными солдатами и так далее. Но будут символы и аллегории», — отметил он.