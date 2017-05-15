В МУРе пройдут массовые сокращения

Оперативников Московского уголовного розыска ждут массовые сокращения. Такое решение, как сообщает паблик Mash , принял руководитель МУРа Александр Быненко

Согласно решению нового руководителя Московского уголовного розыска, всех оперативников ведомста выведут за штат. Сообщается, что увольнение не обойдет также и руководителей всех отделов и управлений ведомства. Об этом уже сообщили всем сотрудникам МУРа. Уведомления о своем увольнении они должны получить уже в ближайшие дни.

Глава ведомства принял решение полностью реорганизовать отделы, какие-то из них в будущем будут объединены. Однако лишних оперативников попросят уйти.

При этом неизвестно, переведут ли всех сотрудников Московского уголовного розыска на контракт после данной реорганизации или заведут обратно в штат.