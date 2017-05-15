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В МУРе пройдут массовые сокращения
Оперативников Московского уголовного розыска ждут массовые сокращения. Такое решение, как сообщает паблик Mash, принял руководитель МУРа Александр Быненко.
Согласно решению нового руководителя Московского уголовного розыска, всех оперативников ведомста выведут за штат. Сообщается, что увольнение не обойдет также и руководителей всех отделов и управлений ведомства. Об этом уже сообщили всем сотрудникам МУРа. Уведомления о своем увольнении они должны получить уже в ближайшие дни.
Глава ведомства принял решение полностью реорганизовать отделы, какие-то из них в будущем будут объединены. Однако лишних оперативников попросят уйти.
При этом неизвестно, переведут ли всех сотрудников Московского уголовного розыска на контракт после данной реорганизации или заведут обратно в штат.
Владимир Москва Политика Происшествия Еще 1 тег
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