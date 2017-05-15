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СМИ: шурин Захарченко сбежал за границу, бросив работу в ФСБ
Шурин бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, Дмитрий Сенин, объявлен в розыск из-за дезертирства из рядов ФСБ, сообщает «Новая газета» со ссылкой на свои источники.
По словам собеседника издания в ФСБ, Сенин еще «в конце апреля, уходя на обед, оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся».
В связи с этим управление собственной безопасности ФСБ возбудило уголовное дело, однако в настоящий момент предполагается, что Сенин выехал из России по поддельным документам.
Следствие пока затрудняется установить точные причины этого поступка, хотя основным мотивом являются родственные связи Захарченко и Сенина, которые женаты на сестрах друг друга.
Напомним, что у Захарченко были найдены многомиллиардные суммы наличностью, при этом обвиняют его в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении служебным положением и воспрепятствовании деятельности правосудия. Происхождение крупных сумм денег пока остается официально не объясненным.
Сам Захарченко происхождение денег также не объясняет, тогда как источники «Росбалта» утверждают, что следствию удалось установить, что деньги были получены в иностранных банках подрядчиками РЖД: Захарченко якобы обеспечивал им «крышу».
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