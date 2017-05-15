СМИ: шурин Захарченко сбежал за границу, бросив работу в ФСБ

По словам собеседника издания в ФСБ, Сенин еще «в конце апреля, уходя на обед, оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся».

В связи с этим управление собственной безопасности ФСБ возбудило уголовное дело, однако в настоящий момент предполагается, что Сенин выехал из России по поддельным документам.

Следствие пока затрудняется установить точные причины этого поступка, хотя основным мотивом являются родственные связи Захарченко и Сенина, которые женаты на сестрах друг друга.

Напомним, что у Захарченко были найдены многомиллиардные суммы наличностью, при этом обвиняют его в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении служебным положением и воспрепятствовании деятельности правосудия. Происхождение крупных сумм денег пока остается официально не объясненным.