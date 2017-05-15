"Прекратите выдумывать": Крым прокомментировал планы Украины изменить статус полуострова

Глава госкомитета правительства Крыма по межнациональным отношениям Заур Смирнов заявил, что статус полуострова был определен в ходе его присоединения к России, поэтому попытки Украины найти для Крыма новый статус бессмысленны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Статус Крыма определен - это республика в составе Российской Федерации, иного статуса быть не может. Крымчане сами определили свой статус и выбрали свое будущее. Мы призываем киевские власти прекратить выдумывать новые мифические статусы для полуострова», - подчеркнул чиновник.

Смирнов отметил, что власти Украины пытаются создать «видимость причастности к крымской земле».

Несколько дней назад на Украине появилась рабочая группа, которая займется выработкой дополнений в конституцию страны, касающихся Крыма. Первое заседание комиссии намечено на 22 мая. Президент Петр Порошенко заявил, что готов внести в основной закон изменения по поводу создания на полуострове крымско-татарской автономии.