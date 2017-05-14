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Путин призвал страны отказаться от воинственной риторики

Путин призвал страны отказаться от воинственной риторики
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Один пояс — один путь» заявил о необходимости отказаться от воинственной риторики, чтобы преодолеть застой в глобальном развитии.
В ходе своего выступления Путин назвал терроризм и застарелые региональные конфликты серьёзными угрозами.
«Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упрёков, которые лишь усугубляют ситуацию», — заявил президент.
Он подчеркнул, что «в целом, в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем».
«Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи», — подчеркнул российский лидер.
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