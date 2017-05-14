Путин призвал страны отказаться от воинственной риторики

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Один пояс — один путь» заявил о необходимости отказаться от воинственной риторики, чтобы преодолеть застой в глобальном развитии.

В ходе своего выступления Путин назвал терроризм и застарелые региональные конфликты серьёзными угрозами.

«Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упрёков, которые лишь усугубляют ситуацию», — заявил президент.

Он подчеркнул, что «в целом, в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем».

«Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи», — подчеркнул российский лидер.