Минобороны отреагировало на совет американского генерала

Ранее командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес выразил пожелание в адрес России, чтобы намечаемые на сентябрь белорусско-российские военные учения "Запад-2017" были более прозрачными и на них пригласили журналистов и наблюдателей.

"Советовать нам приглашать СМИ на военные учения не надо — мы и без советов это делаем каждый год и будем продолжать дальше. Только последние стратегические учения "Кавказ-2016" освещало более 110 иностранных журналистов", — приводит слова Конашенкова департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства РФ.

По его словам, "из заявления генерала Ходжеса как всегда сложно понять каким образом его личные напряженности и тревоги связаны с участием журналистов в российских военных учениях". Официальный представитель МО РФ добавил, "что за последние пять лет в России вряд ли можно найти заинтересованного журналиста или СМИ, которых Минобороны не приглашало на проводимые учения".

Конашенков уточнил, что "уровень же прозрачности для СМИ боевых операций российской авиации и флота в Сирии генералу Ходжесу вряд ли даже снился".

"Иначе крупнейшие американские телеканалы не ставили бы так часто по ошибке видеокадры российского Минобороны из Сирии в качестве иллюстрации борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке американских ВВС. Генералу Ходжесу, прежде чем призывать нас к открытости, следовало бы для начала вспомнить, приглашал ли он хоть раз на учения американских войск в Европе российские СМИ", — добавил Конашенков.