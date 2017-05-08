Скорость получения Навальным загранпаспорта оказалась изумительной

"МК" проследил ход получения Алексеем Навальным загранпаспорта. Скорость решения вопроса действительно изумляет.

Как мы уже сообщали, 2 мая Навальный обратился в Администрацию президента с просьбой выдать загранпаспорт.

В тот же день с сопроводительным письмом обращение Навального было переправлено "по принадлежности" руководству МВД . На следующий день Навального пригласили со всеми необходимыми документами (как стало известно "МК", срок действия его старого паспорта истек) в МФЦ.

Навальный тоже отреагировал очень быстро и в тот же день документы в МФЦ отнес. И тут внимание: на следующий день в четверг Навальный получает новенький загранпаспорт. И это при том, что хотя закон в виде исключения позволяет выдавать загранпаспорт условно осужденным, прецедентов использования этого исключения до сих пор не было.

"МК" будет следить за развитием ситуации вокруг Навального.