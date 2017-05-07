"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", — написал Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, доказательства "незаконного пребывания на территории украинского Крыма" фотограф Рамиль Ситдиков сам предоставил пограничникам и волонтерам Центра Миротворец, и сам задокументировал себя.

Киев ранее уже неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам "России сегодня". В апреле 2014 года фотокорреспондент РИА Новости Алексей Куденко, отправленный в редакционную командировку для освещения событий на юго-востоке Украины, не прошел пограничный контроль в аэропорту Донецка. Его посадили на самолет, следующий обратным рейсом. В этот же день украинскими пограничниками с поезда "Москва-Луганск" был снят корреспондент РИА Новости Андрей Малышкин . Ему также отказали во въезде в страну с формулировкой "недостаток средств для пребывания на территории Украины".