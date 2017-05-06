Меркель рассказала о двойной стратегии НАТО в отношении России

В еженедельном видеообращении она отметила, что присоединение Крыма к России и военный конфликт в Донбассе вызвали обеспокоенность у стран Балтии и Польши, а ситуация в Молдавии вызывает вопросы в Румынии и Болгарии.

"Германия всегда очень внимательно следила за тем, чтобы, с одной стороны, демонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой - не обрывать переговорного контакта с Россией", - подчеркнула Меркель

Тем не менее, по словам канцлера, этим странам было важно, чтобы НАТО отреагировал на происходящее и направил войска в страны Балтии.

Она добавила, что все меры принимаются так, чтобы не нарушать Основополагающего акта НАТО - Россия и обеспечить дальнейшую работу Совета НАТО - Россия.