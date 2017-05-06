AP: Путин не исключает возможности провести в России ещё одну Олимпиаду

На вопрос Миллера о том, возможна ли подача Москвой заявки на проведение Олимпиады в 2028 году, Путин ответил, что в данном случае «правильнее было бы говорить о России в целом, а не об одной только Москве. Помимо столицы в нашей стране есть и другие города, которые потенциально могли бы принять летнюю Олимпиаду». В качестве примера Путин привёл Сочи, Санкт-Петербург и Казань, но уточнил, что «мы пока не делаем никаких конкретных заявлений». В целом, российский президент не исключает «возможности того, что Россия может принять участие в подаче заявок на право провести ещё одну Олимпиаду».

«Россия всегда была и, надеюсь, навсегда останется одной из ведущих спортивных держав в мире . Так что о каком возвращении на передовую спорта мы говорим? — заявил Путин в ответ на вопрос интервьюера. — Наши атлеты показывают отличные результаты на международных соревнованиях, устанавливают новые рекорды и завоёвывают золотые медали… Знаете, я всегда был против того, чтобы рассматривать спорт в социальном и политическом контексте. Спорт — отдельный и уникальный вид человеческой деятельности, действующий по своим правилам и принципам. Он никак не связан с политической повесткой дня и не должен быть с нею связан. Когда политика вторгается в спорт, творится несправедливость, как например, в случае с российскими паралимпийцами, которым запретили участвовать в международных соревнованиях, хотя у них было на это право, как и у всех остальных».

Историк олимпийского движения не обошёл вниманием актуальный и болезненный для России вопрос о допинге. Президент РФ заверил интервьюера, что «все позитивные процессы, начатые с целью реформы антидопинговых структур страны, необратимы». Путин назвал неприемлемыми доказанные случаи употребления допинга российскими спортсменами и пообещал «сделать всё возможное, чтобы организовать эффективную и плодотворную работу с нашими партнёрами, включая WADA и МОК».

«Повторю то, что мы заявляли всегда: в России никогда не было и, надеюсь, не будет поддерживаемой государством допинговой системы. Напротив, мы будем бороться с допингом», — пообещал Владимир Путин в интервью Дэвиду Миллеру.