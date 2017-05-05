Россия не позволит США контролировать свои порты

Как передает "Интерфакс", сенатор назвал принятый палатой представителей конгресса США законопроект об усилении торговых санкций против КНДР, в котором прописано требование о контроле российских портов на Дальнем Востоке, возмутительным.

Он назвал документ нарушением норм международного права и грубейшим вмешательством в дела суверенных государств на законодательном уровне.

Слуцкий считает, что американские конгрессмены явно считают США единственным полюсом мирового порядка в ХХI веке.

Он подчеркнул, что РФ никому не позволит вмешиваться в свои дела и не разрешит контролировать порты на Дальнем Востоке или в каком-то другом регионе страны.

Глава комитета напомнил, что Россия поддержала все резолюции ООН по северокорейской проблеме и в состоянии сама проконтролировать их исполнение.