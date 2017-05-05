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Россия не позволит США контролировать свои порты
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва не позволит Вашингтону контролировать российские порты.
Как передает "Интерфакс", сенатор назвал принятый палатой представителей конгресса США законопроект об усилении торговых санкций против КНДР, в котором прописано требование о контроле российских портов на Дальнем Востоке, возмутительным.
Он назвал документ нарушением норм международного права и грубейшим вмешательством в дела суверенных государств на законодательном уровне.
Слуцкий считает, что американские конгрессмены явно считают США единственным полюсом мирового порядка в ХХI веке.
Он подчеркнул, что РФ никому не позволит вмешиваться в свои дела и не разрешит контролировать порты на Дальнем Востоке или в каком-то другом регионе страны.
Глава комитета напомнил, что Россия поддержала все резолюции ООН по северокорейской проблеме и в состоянии сама проконтролировать их исполнение.
4 мая палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против Северной Кореи. В нем предлагается взять на особый контроль порты Владивостока, Находки и Ванино для того, чтобы проверить, как они выполняют санкционный режим. Также документ предписывает президенту США направлять в Конгресс отчеты о портах и аэропортах, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.
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