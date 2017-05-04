Правительство отчиталось о результатах выполнения майских указов Путина

Правительство опубликовало результаты выполнения майских указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Отчет касается 11 направлений экономической, социальной, оборонной и государственной политики.

В документе, посвященном итогам реализации указа о развитии Вооруженных сил, говорится, что по состоянию на 7 апреля 2017-го выполнено и снято с контроля 12 поручений. «Правительством приняты меры по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере государственного оборонного заказа и ценообразования в отношении продукции военного назначения», — отмечается в тексте.