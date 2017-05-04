Представлен доклад о безальтернативности Путина

«Путинское большинство» не имеет альтернативного кандидата на выборах Президента РФ, если в них не будет участвовать В.В.Путин. <…> Ни один из действующих политиков РФ в их представлении не сопоставим с В.В.Путиным и не сможет его заменить даже в качестве второго выбора», - говорится в исследовании.

По данным ФоРГО, 39 процентов опрошенных затруднились сообщить, как они проголосуют, если Путина не будет среди кандидатов, 17 процентов сказали, что в таком случае не будут голосовать, а 12 процентов готовы испортить бюллетень

Исходя из данных исследовательского холдинга Romir, Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонда «Общественное мнение» (ФОМ), ФоРГО пришел к выводу, что большую часть «путинского большинства» составляют молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет. В этой возрастной группе 65 процентов участников исследования готовы отдать голоса за Путина. Уровень поддержки в других возрастных группах, по данным социологов, варьируется от 56 процентов (в группе 45-59 лет) до 64 процентов (в группе 24-34 года).

По мнению авторов исследования, результат Путина на ближайших выборах может достичь 70–75 процентов, а пока уровень его электоральной поддержки составляет 61–66 процента. В первом докладе ФоРГО, вышедшем в мае 2015 года, отмечалось, что «путинское большинство» представлено практически всеми слоями российского общества. Его составляют сторонники президента, разделяющие его идеологию, последовательно поддерживающие программу и политические действия. Сообщалось, что в Путине его избиратели больше всего ценят ум, грамотность, компетентность, лидерство, властность, влиятельность, авторитет и опыт.