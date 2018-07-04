Левый поворот: что принесет Мексике победа Лопеса Обрадора

Кандидат от коалиции левых сил «Вместе сотворим историю» Андрес Мануэль Лопес Обрадор в минувшее воскресенье был избран следующим президентом Мексики . В должность он вступит только в декабре. Согласно данным Национального избирательного института, он одержал уверенную победу на выборах главы государства, опередив самого успешного из своих противников более чем на 30% голосов. Триумф Лопеса Обрадора многие называют историческим: ранее в Мексике сторонник левой идеологии никогда не завоевывал высший пост по итогам голосования.

И вот теперь, вновь действуя наперекор наметившейся тенденции, Мексика выбрала своим президентом одного из наиболее последовательных сторонников левой идеологии. Как объяснить произошедшее — это особый путь развития или историческая победа социализма? Самый правдоподобный ответ: ни то ни другое.

Наперекор элитам

"Он не столько коммунист, сколько популист. А это гораздо хуже", — говорит один из противников Лопеса Обрадора. «Наконец-то мы получим шанс на перемены», — радуется сторонник избранного президента, узнав об итогах голосования. Оба они по-своему правы: будущий мексиканский лидер действительно произносил то, что хотели услышать от него избиратели. Причем ранее об этом не говорил ни один из других кандидатов на высший государственный пост.

Соперники Лопеса Обрадора обещали принять довольно абстрактные меры по борьбе с коррупцией и социальным неравенством, в то время как победитель избирательной гонки заявил, что вдвое сократит себе зарплату, продаст дорогостоящий президентский самолет и откажется от роскошной резиденции. С учетом того, что действующий глава государства Энрике Пенья Ньето не раз подвергался критике из-за своей любви к комфорту, эти конкретные, пусть и символические инициативы нашли отклик в сердцах голосовавших. А приверженность той или иной идеологии в данном случае играла второстепенную роль.

Лопес Обрадор смог грамотно использовать тот факт, что традиционные политические силы, на протяжении последних десятилетий пребывавшие у власти в Мексике, дискредитировали себя в глазах населения. Они не смогли выполнить обещания по общественной безопасности, а также по восстановлению социальной справедливости. А победитель избирательной гонки хоть и руководил столицей страны Мехико с 2000 по 2005 год, предстал в образе искреннего противника политических элит. Именно поэтому его программа вызвала наибольшее доверие со стороны избирателей.

"Ради блага всех, бедных — в первую очередь" — таким был один из главных лозунгов Лопеса Обрадора на протяжении его кампании. «Государство перестанет быть органом на службе меньшинства. Мы будем слушать всех, помогать всем и уважать всех, но отдадим предпочтение самым несчастным и забытым», — говорил политик. В стране, где четверо из десяти жителей пребывают за чертой бедности (данные Национального совета по оценке политики социального развития — прим. ТАСC ), эти заявления не могли остаться незамеченными.

Стена без непонимания

Поиск сторонников с помощью противопоставления себя традиционным политическим элитам роднит Лопеса Обрадора с человеком, который возглавляет соседнюю с Мексикой страну — президентом США Дональдом Трампом . Именно поэтому в прессе будущего лидера латиноамериканской республики не раз сравнивали именно с главой Белого дома, несмотря на очевидные различия в их политических взглядах.

Трамп, который настаивает на жестком контроле миграционных потоков и строительстве стены на границе с Мексикой, во время предвыборной кампании обещал решительно отстаивать интересы сограждан. «Америка прежде всего» — именно этот лозунг принес ему победу в президентской гонке. Лопес Обрадор также зарекомендовал себя как умеренный националист. Он выступил против планов Вашингтона отгородиться от соседей с помощью специального сооружения и потребовал относиться к мексиканцам с уважением.

"Давайте поддерживать отношения дружбы и сотрудничества с народом и правительством Соединенных Штатов. Мы убедим их, что социальные проблемы не решить с помощью строительства стен, милитаризации границ и нарушения прав человека", — говорил будущий мексиканский лидер во время предвыборной кампании.

Казалось бы, идеологические разногласия и расхождения в заявленных целях должны усилить отчуждение между Вашингтоном и Мехико. Однако Трамп одним из первых поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах. А позднее стало известно, что президент США обсудил с будущим президентом Мексики возможность заключения отдельного торгового соглашения. «У нас состоялся отличный разговор. Мы обсудили вопросы границ, торговлю, НАФТА, а также отдельное двустороннее торговое соглашение», — заявил глава Белого дома, отметив, что беседа длилась около получаса.

Трамп также выразил уверенность в том, что отношения двух лидеров будут «очень хорошими». Насколько этот прогноз реалистичен, может выясниться уже на следующей неделе: 13 июля глава Госдепартамента США Майкл Помпео прибудет с визитом в Мексику, где встретится не только с действующим руководством страны, но и с Лопесом Обрадором, который вступит в должность президента только в декабре.

Российское «вмешательство»

Избранного президента Мексики с главой Белого дома связывает еще один фактор. И Трампа, и Лопеса Обрадора их политические противники обвиняли в связях с Москвой , которая якобы помогала им прийти к власти с помощью незаконного и хитроумного вмешательства. В январе этого года Герберт Макмастер , на тот момент занимавший должность помощника президента США по национальной безопасности, выступил с утверждением о якобы существующем «российском следе» в мексиканском избирательном процессе. Вскоре после этого журналист газеты The Washington Post Леон Краузе призвал учитывать возможность наличия связей между Лопесом Обрадором и Москвой.

Описание средств, которыми Россия якобы могла воспользоваться ради утверждения «своего человека» во главе Мексики, было лишено конкретики. В прессе упоминалось, например, что российские испаноязычные СМИ посвящают Лопесу Обрадору немало материалов. Однако подобные статьи появлялись и в мексиканских газетах и информационных интернет-порталах. Ситуация с якобы имевшим место влиянием Москвы совершенно очевидно была направлена на дискредитацию набиравшего популярность кандидата в президенты. Когда стало ясно, что на его рейтинг эти слухи никак не повлияли, они постепенно сошли на нет. За несколько дней до голосования о российском вмешательстве уже никто не вспоминал.

Тем не менее эта история может иметь последствия в будущем. Вполне вероятно, что противники будущего президента Мексики с удовольствием вспомнят об этих слухах, если он попытается укрепить сотрудничество с Россией. Не исключено, что политик будет делать более осторожные шаги, опасаясь искусственного разжигания скандала вокруг своего взаимодействия с Москвой.

Нет, он не Чавес, он другой

Помимо истории о российском «вмешательстве» противники Лопеса Обрадора во время предвыборной кампании разыгрывали еще одну карту: они утверждали, что левый кандидат на пост президента намерен превратить республику в «новую Венесуэлу». Южноамериканская страна, которой руководят сторонники «социализма XXI века», сейчас переживает острый экономический и политический кризис. Поэтому консервативные политические силы старались доказать, что аналогичный путь ждет и Мексику, если ее возглавит Лопес Обрадор.

Однако представитель коалиции «Вместе сотворим историю» заверил, что не придерживается радикальных взглядов, которые могли бы поставить под угрозу рыночный путь развития мексиканской экономики. Он пообещал, что не намерен проводить «конфискацию или экспроприацию собственности», будет уважать личные свободы и не станет повышать налоги.

"Новый проект ставит целью установление подлинной демократии, мы не делаем ставку на строительство диктатуры, явной или скрытой. Изменения будут глубокими, но произойдут в соответствии с установленным порядком. Будет свобода предпринимательства, слова, собраний и религии, будут гарантированы все индивидуальные и общественные свободы, а также гражданские и политические права, установленные нашей конституцией", — сказал Лопес Обрадор в своем первом обращении к согражданам после завершения выборов.