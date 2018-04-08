МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля

МИД назвал цель провокации с делом Скрипалей

«У меня есть ощущение, что эта провокация, которая была затеяна с делом Скрипаля, была направлена как раз на то, чтобы не допустить дальнейшего улучшения, чтобы оно не набрало динамики», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипали вышли из комы, оба находятся в сознании и могут разговаривать. В Британии говорили, что «чудесное» выздоровление Скрипалей стало возможным благодаря введению докторами универсального противоядия вскоре после поражения ядом.