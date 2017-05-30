Макрону удалось задеть Путина: переговоры шли три часа

Переговоры в Версале наглядно продемонстрировали, что в лице 39-летнего Эммануэля Макрона старушка Европа обзавелась очередным "инфант террибль", который действительно способен вести "требовательный диалог" с мастодонтами. На пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным молодой французский лидер держался открыто, смело и даже нагло, а слово "я" из его уст звучало гораздо чаще, чем подобающее случаю дипломатичное "мы". Российский президент явно не ожидал такого напора. И даже не нашел, что возразить, когда Макрон публично назвал российские госСМИ "органами влияния" и "лживой пропаганды".

Напрасно французы боялись, что Эманнуэль Макрон не выдержит тестирование Владимира Путина, прибывшего во Францию с однодневным рабочим визитом. (Именно с такими заголовками вышли в понедельник ведущие французские СМИ). Молодой лидер прекрасно усвоил главный принцип мушкетеров, описанный Александром Дюма , и чтобы не пришлось защищаться, сразу перешел в нападение. Свою речь перед журналистами он начал с напоминания, что основной целью визита Владимира Путина в Версаль является открытие выставки, посвященной Петру I. А сам русский царь 300 лет назад приехал во Францию только за тем, "чтобы узнать секреты великого королевства, удивлявшего мир". Именно здесь он вдохновился "многими идеями", которые, по словам Макрона, позволили модернизировать "вашу страну".

Владимир Путин намек не пропустил и в своем вступительном слове не преминул напомнить французскому лидеру, что отношения России и Франции начались не 300 лет назад, а гораздо раньше, когда женой короля Генриха I стала дочь Ярослава Мудрого Анна. "Именно от нее берут начало две французские королевские династии Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании", - проявил недюжинные познания в монархическом древе Европы ВВП. К этому времени он, по всей видимости, уже понял, что в лице молодого Макрона приобрел сильного партнера, с которым постоянно надо быть начеку.

Между тем, французский лидер уже рассказывал журналистам о конкретных итогах переговоров. Решено активизировать нормандский формат, в котором Макрон заменит Франсуа Олланда . На ближайшей встрече "четверки" свой доклад о том, что на самом деле происходит на юго-востоке Украины, по словам французского лидера, представит ОБСЕ . Что касается двусторонних связей, то тут Москва и Париж пока решили начать с малого и усилить культурное взаимодействие тем более, что пост министра культуры в новом французском правительстве достался издательнице Пушкина и Достоевского. Кроме того, оба президента высказались за более регулярные и плодотворные контакты между представителями гражданского общества. И даже договорились создать российско-французский форум, который в память о версальской встрече получит название "Диалог Трианона". Естественно, в контексте гражданского общества не могло обойтись без упоминания о притеснениях геев в Чечне. "Я напомнил, как важно для Франции, чтобы уважались все меньшинства, и я четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу!" - грозно сдвинув брови, заявил Макрон.

И даже о Сирии французский лидер говорил таким тоном и с такой убежденностью, будто его страна, и правда, играет главную скрипку в урегулировании этого конфликта. "Для меня есть две "красные линии" - это применение химического оружия и ограничение доступа гражданского населения к гуманитарной помощи. Кто их переступит, не будет иметь никаких поблажек!" - пригрозил Макрон. И самонадеянно добавил: "Я хочу победить в борьбе с террористами в Сирии!"

В этот раз красноречие хозяина не могло не задеть за живое Владимира Путина, который, можно не сомневаться, тоже хочет победить в этой борьбе. И явно имеет на это гораздо больше оснований.

- Франция вносит свой вклад в борьбу с терроризмом в рамках международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Насколько Франция самостоятельна в принятии решений, нам это неизвестно, - мягко осадил коллегу российский президент. Вместе с тем, подчеркнул ВВП, на "многие вещи" в рамках сирийского конфликта и борьбы с терроризмом Москва и Париж смотрят одинаково. Это создает почву для организации рабочей группы из российских и французских специалистов для более предметного поиска "точек соприкосновения".

Естественно, представители французских СМИ хотели знать, поднимался ли на встрече вопрос о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в избирательную кампанию во Франции? И как стоит расценивать приглашение Мари Ле Пен в Кремль за неделю до дня голосования? Российские журналисты в свою очередь попытались выяснить, почему им не давали аккредитацию в штаб Макрона. Первые получили вежливый, хотя и предсказуемый ответ. Владимир Путин заявил, что вмешательство хакеров не обсуждалось, поскольку нет предмета для разговора. А Мари Ле Пен не скрывает своих симпатий к России, поэтому у Кремля не было никакого повода проигнорировать ее просьбу о встрече. "И вообще она часто бывает в Москве", - доложил ВВП.

Французский президент миндальничать не стал и в ответ разразился жесткой тирадой, назвав "Раша Тудей" и агентство "Спутник" "органами влияния" и "лживой пропаганды". "Те, кто распространяет клевету, не имели доступа в мой штаб. Эти правила очень простые, и такими они и будут", - заявил Макрон. Впрочем, на этом его претензии к СМИ не закончились. Как выяснилось, политические вундеркинды не любят не только клевету, но также уточняющие и дурацкие вопросы журналистов. К последним Эммануэль Макрон отнес невинную просьбу рассказать о своих личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным: не возникла ли пресловутая "химия"?

- Я никогда не считал, что в политике надо комментировать вопросы "личной химии", - холодно отрезал французский президент.

А раз нечего комментировать, значит, и химии никакой не возникло.

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