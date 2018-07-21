Трамп поставил честность Путина под сомнение

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Служба безопасности Трампа решила проверить подаренный Путиным мяч 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Служба безопасности президента США Дональда Трампа начала проверку футбольного мяча, подаренного российским лидером Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки.
≥≥ Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Отмечается, что процедура является стандартной для всех подарков, которые получает президент США, передает «Интерфакс» со ссылкой на Business Insider.
Напомним, на пресс-конференции после переговоров в Хельсинки Путин подарил Трампу фирменный футбольный мяч ЧМ-2018.
После сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал проверить подарок российского президента на «жучки».
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