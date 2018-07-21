Трамп поставил честность Путина под сомнение

Служба безопасности президента США Дональда Трампа начала проверку футбольного мяча, подаренного российским лидером Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки.
Отмечается, что процедура является стандартной для всех подарков, которые получает президент США, передает «Интерфакс» со ссылкой на Business Insider.
Напомним, на пресс-конференции после переговоров в Хельсинки Путин подарил Трампу фирменный футбольный мяч ЧМ-2018.
После сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал проверить подарок российского президента на «жучки».