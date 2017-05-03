Роскомнадзор ограничил общение и торренты

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адреса мессенджеров BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, сообщил сайт проекта "Роскомсвобода". Сервисы были заблокированы после того, как отказались предоставлять российским властям данные о пользователях и их активности. Они также отказались признать себя организаторами распространения информации.

Кроме того, вчера на странице в Facebook Роскомнадзор сообщил, что операторы связи начали ограничивать раздачу пиратского контента, блокируя по IP доступ к вспомогательному сервису торрент-трекеров -- анонсерам. Анонсеры собирают данные, необходимые для организации устойчивого файлообмена.

Роман Рожков