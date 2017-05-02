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Навальный пожаловался на невозможность вылечить глаз в Швейцарии
Оппозиционер Алексей Навальный пожаловался на своей странице в Facebook, что не может выехать в Швейцарию для лечения пострадавшего от ожога глаза.
"Диагноз прежний. Химический ожог правого глаза средней степени. Врач по прежнему уверена, что это не могла быть просто зелёнка. Там явно смесь зелёнки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не даёт", - написал Навальный.
27 апреля возле Центра международной торговли в Москве неизвестный плеснул Навальному в лицо зеленкой. В больнице ему поставили диагноз «химический ожог глаза». По словам оппозиционера, уголовное дело по данному факту полиция возбуждать не стала.
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