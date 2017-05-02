Навальный пожаловался на невозможность вылечить глаз в Швейцарии

Оппозиционер Алексей Навальный пожаловался на своей странице в Facebook , что не может выехать в Швейцарию для лечения пострадавшего от ожога глаза.

"Диагноз прежний. Химический ожог правого глаза средней степени. Врач по прежнему уверена, что это не могла быть просто зелёнка. Там явно смесь зелёнки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не даёт", - написал Навальный.