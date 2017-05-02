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Россиянам разрешат прописываться на дачах

Законопроект, согласно которому россиянам разрешат оформлять постоянную регистрацию на дачах, готовят к рассмотрению во втором чтении в Госдуме. В том случае, если документ будет принят, то загородные участки поделят на два типа. Об этом сообщает «Москва 24».
Участки россиян депутаты могут разделить на садовые и огороднические. Строить дома и оформлять постоянную регистрацию гражданам разрешат исключительно на садовых территориях. На огороднических - можно будет только заниматься выращиванием урожая без возможности прописки.
На сегодняшний день закон не запрещает россиянам регистрироваться в дачных домах. Однако для этого приходится проходить сложную процедуру и через суд доказывать, что в доме можно комфортно проживать в любое время года.
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