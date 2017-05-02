Россияне не нашли альтернативы Путину

Граждане России не увидели среди российских политиков альтернативы президенту страны Владимиру Путину. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

По данным социологов, при высокой явке Путин получил бы 48 процентов голосов избирателей, если бы выборы главы государства прошли в ближайшее воскресенье. Его традиционные соперники - лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский — получили бы по три процента. Министр обороны Сергей Шойгу и оппозиционный политик Алексей Навальный – по одному проценту.

При этом 19 процентов россиян пока «не знают, за кого именно стали бы голосовать». Еще десять процентов не решили, пойдут ли они на выборы, а 13 процентов респондентов точно уверены, что «не станут голосовать» на выборах президента в 2018 году. Таким образом, 42 процента россиян пока не определились с участием в выборах или с кандидатом.

Только 22 процента опрошенных хотят, чтобы Путина «на посту президента сменил другой человек», а 64 процента выступают за то, чтобы он «вновь был избран» главой государства.

Статистическая погрешность опроса составляет 3,4 процента.

По мнению главы правления Центра политических технологий Бориса Макаренко, «на президентских выборах избиратели голосуют максимально рационально, так как выбирают «хозяина, который должен держать страну». Альтернативой Путину мог бы стать «новый, сильный, публичный политик, которого нет».

В апреле 2015 года, по данным аналогичного опроса «Левада-центра», неопределившихся среди россиян было всего 25 процентов. За Путина тогда были готовы проголосовать 62 процента опрошенных.