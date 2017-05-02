"Ъ" узнал, сколько россиян готовы проголосовать за Владимира Путина

Президент Владимир Путин получил бы 48 процентов голосов при высокой явке если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса Левада-центра

64 процента россиян хотят, чтобы в 2018 году Путин "вновь был избран" президентом.

Глава государства пока не заявлял о своем намерении участвовать в предстоящих в 2018 году президентских выборах.