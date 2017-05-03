Сирия выступила за контроль РФ над зонами снижения напряженности

Сирийские оппозиционные силы готовы на реализацию предложения России о создании четырех зон снижения напряженности.

В руководстве делегации сирийской оппозиции, которая направляется в Астану на переговоры «Известиям» рассказали, что значительная часть группировок вооруженной оппозиции уже согласилась принять участие в организации этих территорий. Речь идет о провинции Идлиб, городе Хомс, Восточной Гуте и южной части Сирии.

Власти в Дамаске также одобрили инициативу Москвы. Как заявили «Известиям» в сирийском парламенте, контролировать зоны должны именно российские вооруженные силы. На участие сил ООН Дамаск согласие давать отказался.

Предполагается, что особые зоны будут проходить по всему периметру границ обозначенных территорий, чтобы избежать прямого столкновения между сторонами конфликта. Подразумевается, что на линиях соприкосновения будут созданы блокпосты для свободного прохода мирных граждан и доставки гуманитарной помощи.