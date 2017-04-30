Навальный может ослепнуть на один глаз

Оппозиционер Алексей Навальный опасается ослепнуть на один глаз. Он боится, что зрение может не восстановиться после нападения неизвестного, плеснувшего ему в лицо зеленой жидкостью.

Оппозиционный политик поблагодарил всех, кто сочувствует ему и рассказал, что его сейчас лечит «один из лучших офтальмологов Москвы». Однако процесс излечения, по его словам, идет непросто.

«С самим глазом не так хорошо, к сожалению. Врач считает, что мне плеснули в лицо зелёнкой, размешанной с чем-то ещё, потому что просто зелёнкой так сильно сжечь глаз нельзя», — отметил Навальный на своем сайте.

По его словам, ему брызгали в лицо зеленкой и раньше, и тогда он видел нормально уже через 10 минут. Сейчас последствия гораздо хуже.

«Сейчас я уже третий день капаю в глаза через каждые 15 минут, второй день делаю уколы и мы боремся за то, чтобы глаз остался прозрачным», — отметил он.

По его словам, есть вероятность, что глаз навсегда останется белым.