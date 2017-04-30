Главные события у вас в почте
Севастополь рассчитывает определить границы с Крымом к началу 2018 года
Земельные границы между двумя субъектами Российской Федерации — Севастополем и Крымом — будут согласованы к началу следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
«Согласование границы - дело очень кропотливое. Она должна пройти так, чтобы ни один земельный участок не оказался разделенным между двумя субъектами», - заявил чиновник.
По словам Овсянникова, зонирование земель в рамках генплана, в том числе прилегающих к территории республики Крым, не должно наносить ущерб интересам соседнего субъекта. В этом контексте и возникла тема границ. Раздел не носит «жесткого и срочного характера». Тем не менее, работы будут завершены до конца этого года.
В августе прошлого года Севастополь и Крым создали рабочую группу по решению актуальных задач. Она будет согласовывать границы между двумя регионами.
Севастополь уже сформировал генеральный план и готовится к публичным слушаниям по документу.
Оставить комментарий