Севастополь рассчитывает определить границы с Крымом к началу 2018 года

Земельные границы между двумя субъектами Российской Федерации — Севастополем и Крымом — будут согласованы к началу следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

«Согласование границы - дело очень кропотливое. Она должна пройти так, чтобы ни один земельный участок не оказался разделенным между двумя субъектами», - заявил чиновник.

По словам Овсянникова, зонирование земель в рамках генплана, в том числе прилегающих к территории республики Крым, не должно наносить ущерб интересам соседнего субъекта. В этом контексте и возникла тема границ. Раздел не носит «жесткого и срочного характера». Тем не менее, работы будут завершены до конца этого года.

В августе прошлого года Севастополь и Крым создали рабочую группу по решению актуальных задач. Она будет согласовывать границы между двумя регионами.

Севастополь уже сформировал генеральный план и готовится к публичным слушаниям по документу.