Ранее о лишении Артеменко гражданства просила Генеральная прокуратура Украины в связи с приобретением им гражданства другой страны.

"Да, мы этого добились! Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Украины Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады", — написал Ляшко на своей странице в Fasebook.

По его словам, "это уникальный и первый за 26 лет независимости Украины случай", когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая разрешает иметь только одно — украинское гражданство.

"Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочно прекратил депутатские полномочия Артеменко", — заявил Ляшко.

Он добавил, что его фракция также намерена добиваться, чтобы все "депутаты, чиновники или сотрудники спецслужб, которые имеют по несколько паспортов, кроме украинского, ответили за это потерей мандата или работы".

Ляшко также сообщил, что по его информации, Артеменко в субботу в 6.30 утра вылетел в Вену.

Артеменко стал известен после обнародования своего "плана" по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России. По данным газеты New York Times, предложения Артеменко были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна , занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования был передан юристом Дональда Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером. По данным New York Times, среди пунктов этого плана был "вывод российских сил из восточной части Украины", проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятия санкций с РФ абсурдна.