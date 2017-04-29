Песков прокомментировал сообщения о «тайных разговорах» Путина и Порошенко

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что далеко не все рабочие мероприятия президента Владимира Путина освещаются пресс-службой. Отметив, что глава страны в ежедневном режиме "осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств", Песков заявил, что "далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб", сообщает ТАСС . Далеко не о всех мы сообщаем в эфир или на информационные агентства", -- сказал пресс-секретарь.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что главы двух стран периодически говорят по телефону, несмотря на жесткий стиль общения и взаимные обвинения на официальном уровне. По данным газеты, политики общались в первой половине апреля, они обсудили ситуацию в Донбассе. Разговор продолжался около 20 минут и состоялся по инициативе украинской стороны.

Администрация президента Украины опровергла эту информацию, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

«Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в «нормандском формате», о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб», — заявили в администрации Порошенко.