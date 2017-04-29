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СК нашел доказательства участия Яценюка в убийствах россиян в Чечне
Следственный комитет России заявил, что намерен добиваться привлечения экс-премьера Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности и располагает доказательствами его участия в столкновениях в Чечне в 1994-95 годах.
"У СКР есть доказательства участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 года", -- говорится на сайте СК.
Яценюк был объявлен в международный розыск 21 февраля 2017 года, 28 апреля СК также направил материалы в Интерпол. В марте бывший премьер-министр Украины был заочно арестован постановлением суда Ессентуков.
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